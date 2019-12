Renault : Hadi Zablit nommé Secrétaire Général de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi

Renault : Hadi Zablit nommé Secrétaire Général de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — On connait le nom du nouveau Secrétaire Général de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il s'agit de Hadi Zablit qui rendra compte au Conseil opérationnel de l'Alliance et aux directeurs généraux des trois entreprises. Ce responsable coordonnera et facilitera plusieurs grands projets de l'Alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives.

Les membres du conseil opérationnel de l'Alliance se sont mis d'accord le 28 novembre sur des programmes visant à améliorer et à accélérer de manière significative l'efficacité opérationnelle de l'Alliance dans l'intérêt des trois entreprises, incluant des plans d'action visant à maximiser la contribution de l'Alliance afin de soutenir le plan stratégique et le résultat d'exploitation de chaque entreprise. Les détails sur les prochaines étapes de ces programmes seront communiqués dans les semaines à venir.

Hadi Zablit entrera en fonction le 9 décembre.