(Boursier.com) — Renault Group renforce sa Direction de la Communication en nommant Valérie Gillot au poste de Directrice de la Communication Externe Groupe et Métiers. Diplômée d'un master de physique fondamentale et d'un DESS de communication scientifique en 2001, Valérie Gillot a débuté sa carrière au sein du Groupe PSA. Pendant 8 ans, elle occupe différentes fonctions, de la communication interne à la communication corporate. Elle rejoint Citroën en 2008, avant de devenir Responsable de la Communication Corporate de la marque en 2010. Valérie Gillot participe au lancement de la marque DS Automobiles en 2014, en tant que Responsable de la Communication Produit.

Après plus de 10 ans à la communication des marques Citroën et DS Automobiles, elle prend en charge les relations médias au niveau global pour Stellantis en 2021, avant d'évoluer vers le poste de Directrice de la Communication de Stellantis France en 2023.

Avec plus de 20 ans d'expérience, Valérie Gillot est une spécialiste de la communication produit et corporate, notamment des relations médias et de la communication de crise...