Renault Group : nette accélération des ventes en 2023 grâce à une stratégie de marques fortes et complémentaires

(Boursier.com) — Renault Group a enregistré une forte hausse de ses ventes au niveau mondial, de +9% par rapport à 2022, et un total de 2.235.345 véhicules sur l'exercice. Le Groupe est dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance.

*Marque Renault : croissance de 9,4% avec 1.548.748 véhicules vendus en 2023 dans le monde. Renault est la marque française la plus vendue dans le monde. En Europe, Renault signe une excellente progression et surperforme le marché : +19,3% versus 2022.

*Marque Dacia : croissance de 14,7% avec 658.321 unités vendues en 2023. Cette dynamique résulte de sa nouvelle identité de marque forte, structurée autour de ses 4 modèles piliers, tous en progression par rapport à 2022.

*Marque Alpine : croissance de 22,1% avec 4.328 véhicules vendus.

En Europe, le Groupe bénéficie de son offensive produits en gagnant des parts de marché : augmentation de 18,6% de ses volumes dans un marché en hausse de 13,9%

Renault Group se hisse ainsi à la 3ème place des constructeurs automobiles en Europe, grâce à trois marques fortes, complémentaires et créatrices de valeur.

Les ventes à particuliers représentent 65% des ventes du Groupe sur ses 5 principaux pays en Europe en ligne avec une stratégie basée sur la valeur.

Renault Group poursuit son offensive d'électrification...

Au plus près des besoins clients, le Groupe a opéré des choix technologiques qui portent leurs fruits et accélère ses efforts en matière de transition énergétique.

Chez Renault, la demande est croissante pour l'électrification - hybride et 100% électrique. En Europe, la marque accélère son offensive et prend la 3ème place des véhicules électrifiés grâce à Mégane E-Tech electric qui réalise 2,2% du marché électrique et au succès de ses motorisations hybrides de plus en plus demandées (Austral, Clio et Captur dans le top 10 des véhicules hybrides en Europe).

Dacia Jogger HYBRID 140, commercialisé depuis janvier 2023, représente plus de 25% des commandes clients de Jogger. Dacia Spring 100% électrique est sur le podium des véhicules électriques vendus à clients particuliers en Europe.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe représente 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2023.

2024 sera une année riche en lancements commerciaux avec 10 nouveaux modèles, vecteurs de performance.