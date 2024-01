Renault Group : le titre recule (un peu)

(Boursier.com) — Renault Group revient en arrière de 0,7% à 34,77 euros ce mercredi, alors que Redburn a repris le suivi de la valeur avec un avis 'neutre' en visant un cours de 39 euros. Le groupe a enregistré une forte hausse de ses ventes au niveau mondial sur l'exercice écoulé de +9% par rapport à 2022, avec un total de 2.235.345 véhicules.

Au plus près des besoins clients, le groupe a opéré des choix technologiques qui portent leurs fruits et accélère ses efforts en matière de transition énergétique.

Chez Renault, la demande est croissante pour l'électrification - hybride et 100% électrique. En Europe, la marque accélère son offensive et prend la 3ème place des véhicules électrifiés grâce à Mégane E-Tech electric qui réalise 2,2% du marché électrique et au succès de ses motorisations hybrides de plus en plus demandées (Austral, Clio et Captur dans le top 10 des véhicules hybrides en Europe).

Dacia Jogger HYBRID 140, commercialisé depuis janvier 2023, représente plus de 25% des commandes clients de Jogger. Dacia Spring 100% électrique est sur le podium des véhicules électriques vendus à clients particuliers en Europe.

Le portefeuille de commandes du groupe en Europe représente 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2023.

2024 sera une année riche en lancements commerciaux avec 10 nouveaux modèles, vecteurs de performance...