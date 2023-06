Renault Group intègre l'indice CAC 40 ESG

(Boursier.com) — Renault Group intègrera l'indice CAC 40 ESG à compter du vendredi 16 juin à la clôture du marché boursier. Cette décision, annoncée par Euronext le 8 juin, fait suite à la révision trimestrielle de l'indice CAC 40 ESG.

"Renault Group rejoint le CAC 40 ESG ; cette reconnaissance est le résultat d'un engagement fort de nos équipes depuis plusieurs années et d'une dynamique accélérée avec le lancement de notre plan Renaulution. Elle salue les résultats 2022 de notre stratégie ESG qui repose sur trois piliers : l'environnement, l'inclusion et la sécurité. Nous sommes en train de faire de Renault Group le constructeur le plus engagé pour que la mobilité future soit portée par une innovation juste pour nos salariés, nos clients et l'environnement" a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Renault Group a revu à la hausse ses ambitions en matière de développement durable et ESG, parmi lesquelles :

Environnement : en diminuant l'impact environnemental de ses activités et de ses véhicules tout au long de leur cycle de vie, le Groupe compte atteindre la neutralité carbone en Europe en 2040 et d'ici 2050 à l'échelle mondiale. Le Groupe a d'ores et déjà réduit de 25% son empreinte carbone dans le monde depuis 2010.

Inclusion : afin de préserver l'employabilité des salariés, Renault Group a aussi créé la ReKnow University, un programme de transformation des compétences vers les métiers de la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité, unique en Europe. Dédiée dans un premier temps aux salariés du Groupe en France, elle a déjà permis de former 13 000 personnes depuis 2021 et sera étendu au-delà du Groupe avec l'objectif de former 20.000 personnes d'ici à 2025.

Sécurité : avec sa feuille de route technologique, le Groupe a pour objectif d'adresser les trois principales causes d'accidents graves - vitesse excessive ou inadaptée, distraction, consommation de substances. L'ambition est ainsi de couvrir jusqu'à 70% des causes d'accidentologie. Les dispositifs s'étendent également à la sécurité passive, avec par exemple une sécurité batterie spécifique dédiée au véhicule électrique, et un "rescue code" développé en partenariat avec les pompiers de 17 pays.