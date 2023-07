Renault Group et Geely signent un accord de coentreprise pour créer le leader des groupes motopropulseurs

(Boursier.com) — A la suite à l'accord-cadre annoncé en novembre 2022, Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) (collectivement dénommés ci-dessous "Geely") et Renault Group ont signé aujourd'hui un accord engageant de coentreprise à 50/50 visant à créer une nouvelle entreprise de moteurs et de transmissions afin de devenir le leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe.

Aramco, qui a signé une lettre d'intention avec Renault Group et Geely le 2 mars 2023, envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.

L'investissement d'Aramco soutiendrait la croissance de l'entreprise et contribuerait à la recherche et au développement de solutions de carburants synthétiques et de motorisations hydrogènes de future génération. Les carburants synthétiques dont les e-carburants et l'hydrogène font partie de la solution pour la décarbonisation de l'industrie automobile, y compris pour les véhicules à moteur à combustion interne en circulation aujourd'hui.

La coentreprise sera dirigée conjointement par Renault Group et Geely, avec un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de chaque partie, chargé de formuler et d'exécuter les principales stratégies et de définir l'orientation de l'entreprise commune. L'organisation initiale assurera la continuité de l'activité avec deux centres opérationnels chargés des opérations respectives : Madrid pour Renault Group et Hangzhou Bay pour Geely. Une équipe de direction sera basée au siège de la nouvelle société, qui devrait être établie au Royaume-Uni, afin de consolider les opérations, développer les synergies et définir l'orientation stratégique.

Renault Group et Geely transféreront la propriété intellectuelle à leur centre opérationnel respectif, afin d'être autonomes dans le développement des futures technologies de groupes motopropulseurs capables de répondre à toutes les attentes du marché. Le portefeuille de produits complémentaires et l'empreinte régionale de la nouvelle coentreprise pourraient offrir des solutions pour 80 % du marché mondial des moteurs à combustion interne et des moteurs hybrides. Dès son lancement, la nouvelle entreprise devrait fournir de nombreux clients industriels, dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company et PUNCH Torino. L'entreprise sera en mesure de fournir des solutions complètes en matière de groupes motopropulseurs à des constructeurs automobiles tiers et accueillera tout partenariat visant à étendre la couverture de la chaîne de valeur.

Sous réserve des lois et réglementations applicables, Geely Auto et Renault concluront un accord d'approvisionnement à long terme auprès de la coentreprise pour les moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables pour les véhicules particuliers. En outre, Renault achètera à la coentreprise les groupes motopropulseurs pour les véhicules utilitaires légers ainsi que le développement des batteries hybrides.

Luca de Meo, CEO Renault Group, a déclaré : "Face aux défis actuels de l'automobile, personne ne peut prétendre détenir à lui seul toutes les solutions. Pour proposer des innovations révolutionnaires, il faut unir les compétences et les atouts. Dans la course à la décarbonation de l'industrie automobile, il n'y a pas de temps à perdre, et nous devons penser et agir différemment. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'une grande entreprise comme Geely pour créer un nouvel acteur, capable de relever le défi, de changer la donne et d'ouvrir la voie aux technologies des moteurs à combustion interne à très faibles émissions. Je tiens à remercier Eric Li Shufu pour sa confiance : nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant".

Eric Li, Geely Holding Group Chairman, conclut : "Nous sommes heureux de nous lancer dans cette aventure pour devenir un leader mondial des technologies hybrides, en fournissant des solutions à faibles émissions aux constructeurs automobiles du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec Luca de Meo et son équipe. Avec cet accord, nous réitérons notre engagement à tirer parti de notre expertise technologique et de notre portefeuille de marques à l'échelle du groupe pour ouvrir la voie à un développement plus durable et à la création de valeur, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des clients ".