(Boursier.com) — Renault Group annonce le succès de la deuxième campagne de son plan d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan, qui s'est tenu du 18 septembre au 2 octobre 2023, à destination des collaborateurs du Groupe.

Ce plan comprenait l'attribution de 8 actions gratuites, à l'ensemble des salariés éligibles dans 30 pays. Dans 23 pays, les salariés éligibles avaient, en outre, la possibilité d'acquérir des actions à des conditions avantageuses.

"La promotion de l'actionnariat salarié s'inscrit pleinement dans la transformation de Renault Group en une entreprise automobile de prochaine génération. Avec Renaulution Shareplan 2, nous franchissons une nouvelle étape. Au terme de cette opération, les salariés du Groupe détiendront environ 5,25% du capital de l'entreprise. Ce succès témoigne de la confiance des collaborateurs dans les orientations stratégiques prises depuis 3 ans. Nous poursuivrons notre objectif : atteindre 10% d'actionnaires salariés d'ici à 2030. C'est l'un des plans d'actionnariat salarié les plus ambitieux, toutes industries confondues" a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.

Les abondements offerts par Renault Group dans le cadre de l'opération représentent au total environ 861.500 actions, soit 0,29% du capital de Renault SA, qui seront ainsi remises gratuitement aux collaborateurs du Groupe.

Par ailleurs, plus de 37.800 collaborateurs, représentant 36% des collaborateurs éligibles, ont participé à l'offre de souscription proposée dans le cadre du Renaulution Shareplan 2023. L'investissement total des salariés s'élève à plus de 33 379.000 euros, pour un montant moyen de souscription par salarié de 881 euros. Cela représente plus de 1.270.100 actions souscrites, soit 0,43% du capital de Renault SA.

Au total, l'opération Renaulution Shareplan 2023 permettra le transfert aux salariés du Groupe d'environ 2.131.700 actions, soit 0,72% du capital de Renault SA, détenues par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement sur un compte nominatif.

À la date de livraison des actions issues de l'opération (prévue le 22 novembre 2023), les salariés détiendront ainsi environ 5,25 % du capital de Renault SA.