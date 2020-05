Renault : gros rebond

(Boursier.com) — Après trois séances de baisse, Renault rebondit de près de 5% à 17,8 euros en fin de matinée à Paris. Alors que la spéculation autour du prochain plan de restructuration du groupe français et de son partenaire Nissan bat son plein, Morgan Stanley a réitéré son avis 'surpondérer' sur le constructeur avec un objectif réduit de 50 à 40 euros. MainFirst reste de son côté à 'conserver' avec une cible de 14,5 euros.

Bruno Le Maire a par ailleurs promis des mesures de soutien pour les industries automobile et aéronautique d'ici la fin juin, y compris des incitations à l'achat de véhicules électriques. Après le plan de 18 MdsE accordé à l'industrie du tourisme, le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré hier soir sur BFM TV : "nous le ferons pour d'autres secteurs qui ont été durement touchés, comme l'industrie automobile et l'aéronautique... Air France risquait de disparaître, et une partie de l'industrie automobile est également menacée de disparition".

Bruno Le Maire doit rencontrer ce vendredi les constructeurs automobiles et les représentants de l'industrie pour discuter des moyens de soutenir la demande de véhicules à faibles émissions et électriques. Les incitations seraient destinées aux ménages et aux gestionnaires de parcs automobiles publics et privés.