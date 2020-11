Renault grimpe, enfin une bonne nouvelle chez Nissan

(Boursier.com) — Renault avance de 1,2% à 27,6 euros en fin de matinée, bénéficiant de bonnes nouvelles en provenance du Japon. Nissan a en effet revu à la baisse sa prévision de perte annuelle alors que le constructeur automobile commence à récolter les fruits de son plan de restructuration et que son activité s'est révélée meilleure que prévu au troisième trimestre.

Le partenaire de Renault prévoit désormais pour l'exercice clos en mars 2021 une perte opérationnelle de 340 milliards de yens (2,7 milliards d'euros) contre une prévision précédente de perte de 470 MdsY, pour des ventes nettes de 7.940 MdsY. Le déficit net est désormais anticipé à 615 MdsY contre 670 MdsY auparavant.

Sur le trimestre clos en septembre, le troisième constructeur automobile japonais a accusé une perte opérationnelle de 4,83 milliards de yens liée à une baisse des ventes sur fond de crise du coronavirus, contre un bénéfice de 30 MdsY sur la même période il y a un an. Mais le consensus tablait sur un déficit beaucoup plus important de 148 MdsY. Le chiffre d'affaires a reculé de 27% à 1.900 MdsY.

Pour redresser ses comptes et tourner la page Carlos Ghosn, son ancien président tombé en disgrâce après des accusations de malversations financières, Nissan a décidé de réduire sa production et sa gamme d'un cinquième et d'abaisser ses coûts de 300 MdsY en trois ans. Pour renforcer ses liquidités, Nissan a annoncé par ailleurs son intention d'émettre pour huit milliards de dollars d'obligations et a dit envisager également des obligations en euros.

Renault a indiqué que la contribution de Nissan à ses propres résultats sera de -30 millions d'euros au titre du 3ème trimestre 2020.