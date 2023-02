Renault : Fitch relève sa note crédit

(Boursier.com) — Fitch Ratings relève la note crédit émetteur long terme de Renault de 'BB' à 'BB+'. Les perspectives sont 'stables'. Ce relèvement reflète le renforcement de la rentabilité et de la flexibilité du bilan de Renault suite à la mise à jour de son plan stratégique. "Nous prévoyons que l'EBIT du compartiment automobile de Renault sera supérieur à 3% sur notre horizon de prévision de quatre ans, ce qui est supérieur à nos sensibilités de notation positives et à la médiane de 2% de notre navigateur pour la catégorie de notation 'BB'. L'introduction en bourse d'Ampere (l'unité de Renault spécialisée dans les véhicules électriques à batterie et les logiciels) et la vente potentielle d'actions Nissan fournissent une réserve de liquidités, qui, selon nous, sera principalement affectée aux besoins d'investissement internes pour une transition électrique rapide. Nous considérons que la stratégie d'allocation des liquidités annoncée est prudente, ce qui constitue le principal facteur de relèvement de la note", détaille l'agence.