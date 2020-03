Renault : Fitch dégrade la note crédit en catégorie 'spéculative'

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Fitch Ratings dégrade la note crédit long terme de Renault à 'BB+' tout en laissant sa perspective 'négative', signifiant qu'un nouvel abaissement pourrait intervenir. Le constructeur appartient donc désormais à la catégorie 'junk' chez Fitch. "Cette dégradation reflète notre opinion selon laquelle la pandémie COVID-19 pèsera sur les bénéfices et le cash-flow de Renault en 2020 et entravera ou retardera sensiblement la reprise des paramètres de crédit du groupe supposés dans notre examen de février 2020", explique l'agence. Le scénario de base actuel de Fitch inclut un ralentissement économique mondial important jusqu'au deuxième trimestre 2020, qui affectera considérablement les ventes de véhicules neufs au premier semestre de cette année. L'agence anticipe un rebond des ventes sur le deuxième semestre et en 2021, mais à un niveau inférieur à ses hypothèses précédentes.

La perspective négative reflète le risque d'une nouvelle détérioration du profil de crédit de Renault si les mesures de confinement et les arrêts de production liés à COVID-19 sont prolongés, ce qui mettrait encore plus en difficulté les opérations et la liquidité du groupe.