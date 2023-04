Renault fait mieux que prévu au premier trimestre, avec une hausse de près de 30% de son chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le groupe automobile Renault a publié une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 11,498 Milliards d'euros, porté par un rebond des ventes en volume et au maintien d'un fort effet prix. Le consensus de place était situé autour des 11 MdsE.

Soutenu par les lancements d'Arkana, Austral, Mégane électrique et Dacia Jogger, le groupe au losange a vu ses ventes unitaires rebondir de 14,1% sur les trois premiers mois de l'année à 535.000 véhicules, après plusieurs années de baisse. En Europe, les ventes du groupe ont augmenté de 27,3% dans un marché en hausse de 16,2%.

Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 29,7% par rapport au 1er trimestre 2022.

La part des ventes à particuliers représente 68% des ventes sur les 5 principaux pays du Groupe en Europe.

Sur le segment C en Europe, la marque Renault a enregistré une croissance de 51% par rapport au 1er trimestre 2022, grâce au succès de Megane E-TECH électrique, Arkana et Austral : Renault Austral enregistre déjà 15.500 ventes au 1er trimestre 2023 dont 67% en version hybride et 61% sur les versions haut de gamme. Les commandes atteignent 40.000 unités depuis le lancement Renault Megane E-TECH électrique enregistre plus de 11.000 ventes au 1er trimestre dont plus de 70% sur les versions haut de gamme et plus de 80% sur les motorisations les plus puissantes (60kWh/220 ch).

Les commandes s'élèvent à plus de 54.000 unités depuis le lancement Renault Arkana enregistre plus de 18.500 ventes au 1er trimestre dont 60 % en version E-TECH.

Les ventes de Dacia sont en hausse de 41% à près de 150.000 unités en Europe au 1er trimestre grâce au succès du renouvellement de sa gamme. Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe.

Renault Group poursuit son offensive d'électrification

La marque Renault confirme sa position de leader en Europe au 1er trimestre avec une augmentation de 24% des ventes de véhicules particuliers électrifiés3 par rapport au 1er trimestre 2022, représentant désormais 38% des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe.

En janvier 2023, Dacia a lancé sa première version hybride sur Jogger. Dacia Jogger Hybrid 140 représente déjà près de 25% du mix des commandes. Dacia Jogger est un produit clé pour attirer de nouveaux profils de clients et sa version hybride soutient la stratégie d'électrification progressive de la marque Dacia Spring, 100% électrique, a enregistré près de 110.000 commandes en Europe depuis son lancement et se trouve toujours sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe au 1er trimestre.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe reste à un niveau record en valeur absolue et représente 3,3 mois de ventes à fin mars 2023. Il se maintiendrait au-dessus de 2 mois tout au long de l'année, même dans le cas d'un marché en baisse de 30% par rapport à 2019.

Renault Group confirme ses perspectives financières 2023 :

"Renault Group démarre l'année solidement avec une hausse de 30% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par de forts effets prix et mix produit. Le groupe poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur en optimisant sa politique de prix et de remises commerciales, et en se concentrant sur les canaux les plus rentables. Nous bénéficions également des premiers succès du renouvellement de notre gamme avec Arkana, Megane E-TECH électrique et Austral pour la marque Renault et Jogger pour la marque Dacia. Le portefeuille de commandes élevé à fin mars et tous les lancements à venir continueront de soutenir l'activité commerciale du Groupe", a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.