Renault fait marche-arrière

(Boursier.com) — Renault recule de 2,5% à 38,45 euros ce mercredi, alors que l'agence Moody's vient pourtant de relever les notes crédit long terme (CFR) et senior non sécurisées du groupe automobile de 'Ba2' à 'Ba1'. La perspective est 'stable'. La décision de l'agence reflète "la poursuite de l'amélioration de la rentabilité de Renault, tirée par des effets prix et un mix produits positifs, et la forte génération de cash-flow libre, qui permet à Renault de réduire sa dette, y compris le remboursement intégral du prêt garanti par l'État français au premier semestre 2023".

"Les perspectives stables reflètent l'attente que les marges puissent être maintenues à des niveaux comparables à une notation Ba1, tandis que le ratio dette/EBITDA de Renault restera à des niveaux plus confortables d'environ 2,75x-3,5x, malgré l'environnement macroéconomique difficile et les risques d'exécution liés au nouveau plan stratégique", souligne l'agence.

Parmi les derniers avis d'analystes AlphaValue reste à l'achat sur le titre Renault avec un objectif ajusté à 70,80 euros, alors que le groupe a publié une marge opérationnelle record de 7,6% au premier semestre, en hausse de 3 points de pourcentage sur un an. Le groupe au losange, qui avait relevé fin juin ses prévisions 2023 grâce aux effets bénéfiques de ses nouveaux lancements et des réductions de coûts, a également renoué avec un bénéfice net, part du groupe, de 2,093 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année.

Un an plus tôt, rappelons que Renault avait publié une perte de 1,357 milliard imputable à l'arrêt de ses activités russes dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Free cash-flow s'établit aussi à un record de 1,8 milliard d'euros, dont 0,6 milliard d'euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services, en progression de 0,8 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2022 grâce à une solide performance opérationnelle. Le groupe fait part d'une solide position nette financière de l'Automobile à hauteur de 2,2 milliards d'euros au 30 juin 2023 (+1,6 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2022).

Perspectives financières affichées

Renault Group a confirmé au passage ses perspectives financières pour l'exercice 2023 qui ont été relevées le 29 juin 2023, à savoir une marge opérationnelle du groupe entre 7% et 8% et un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros...

Du côté des autres notes de brokers, Stifel, est resté à l'achat et a remonté son cours cible à 50 euros. La signature des accords définitifs de l'Alliance marque l'entrée officielle dans une nouvelle ère de coopération avec Nissan... Ces accords garantissent la réalisation d'opportunités de développement significatives pour les trois partenaires à travers des projets opérationnels et définissent la forte implication de Nissan dans Ampere. "En outre, ils confèrent à Renault Group une flexibilité supplémentaire d'allocation de capital en permettant la cession des actions Nissan" a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group. Enfin, la Deutsche Bank a remonté le curseur de 45 à 50 euros avec un avis à 'conserver'. Enfin, la Société Générale a aussi relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours porté de 39 à 49 euros...