Renault fait flamber Plug Power à Wall Street

(Boursier.com) — Renault met le feu à la valeur Plug Power à Wall Street, cette dernière étant attendue en progression de plus de 16%. Le groupe au losange et Plug Power ont annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de la création d'une coentreprise à 50/50 implantée en France, d'ici la fin du premier semestre 2021, visant plus de 30% de part de marché des véhicules utilitaires légers (VUL) à hydrogène en Europe. La joint-venture localisera en France des activités de pointe pour la recherche et développement, la fabrication de systèmes de piles à combustible et leur intégration dans les véhicules.

Le partenariat proposera une offre de services unique sur le marché : des solutions complètes et clés en main, comprenant à la fois la fourniture de véhicules à hydrogène, des stations de recharge, du ravitaillement en carburant, ainsi que des services adaptés à ces nouveaux besoins. Ce projet stratégique contribuera à la décarbonation de la mobilité en Europe à travers le développement de solutions énergétiques plus durables, et à la création de nouvelles activités innovantes et génératrices de valeur en France, dont une empreinte industrielle sur un marché prometteur, un savoir-faire commercial et la propriété intellectuelle sur ce nouveau domaine technologique.

Réunissant les forces complémentaires de chacun, cette entreprise commune s'appuiera sur l'expérience pionnière du Groupe Renault dans les nouvelles énergies et son positionnement fort sur le marché des véhicules utilitaires électriques légers, ainsi que sur les 20 ans d'expérience de Plug Power dans les technologies des piles à combustible et les solutions à base d'hydrogène. Leader mondial des solutions au service de l'écosystème hydrogène, Plug Power a déployé plus de 40.000 systèmes de piles à combustible, conçu et construit 110 stations de recharge en capacité de distribuer plus de 40 tonnes d'hydrogène par jour. Plug Power est par ailleurs un leader technologique dans les solutions d'hydrogène vert par électrolyse.

La joint-venture débutera la commercialisation de véhicules utilitaires légers à piles à combustible à travers le déploiement de flottes pilotes en Europe courant 2021.