Renault : Fabrice Cambolive est nommé Directeur Général de la marque

(Boursier.com) — A compter du 1er février 2023, Fabrice Cambolive (54 ans) est nommé Directeur Général de la marque Renault. Membre du Leadership Team de Renault Group, il sera rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Dans ses nouvelles fonctions, Fabrice Cambolive s'appuiera sur le Comité de Management de la marque Renault pour consolider le développement durable et profitable de la marque Renault. Il assurera également la transformation de la marque avec le lancement des 14 nouveaux véhicules de la marque d'ici 2025 et son expansion en Europe et à l'international.