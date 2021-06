Renault et Plug Power lancent Hyvia, leur coentreprise dédiée à l'hydrogène

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault Group et Plug Power Inc, leader mondial des solutions hydrogène clé en main, lancent Hyvia, la coentreprise annoncée conjointement le 12 janvier.

Cette coentreprise est détenue à parts égales par les deux partenaires. Elle est présidée par David Holderbach qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions stratégiques produit et vente à l'international, au sein de Renault Group.

Le nom Hyvia est une contraction de "HY" pour l'hydrogène, et du mot latin "VIA" pour la route, incarnant l'ambition d'ouvrir une nouvelle voie vers une mobilité décarbonée.

Les activités de Hyvia seront implantées en France.

Ainsi, le siège social de la coentreprise et les équipes de R&D seront localisées à Villiers-Saint-Frédéric, centre d'ingénierie et de développement des véhicules utilitaires pour Renault Group, afin d'optimiser les synergies.

Les équipes process, fabrication et logistique seront installées à Flins, dans le cadre du projet Re-Factory, pour démarrer l'assemblage de piles à combustible, de stations de recharge à partir de fin 2021.

Les premiers véhicules, basés sur Renault Master, sont produits à l'usine de Batilly.

Enfin, l'intégration des piles à combustible s'appuiera sur les compétences de PVI, filiale de Renault Group depuis 2017, et située à Gretz-Armainvilliers.

Complémentaire de l'offre électrique, la technologie hydrogène proposée par Hyvia rend possible une grande autonomie, jusqu'à 500 km, ainsi qu'un temps de recharge rapide de 3 minutes. Ces deux avantages sont particulièrement adaptés à certains usages professionnels des véhicules utilitaires légers et aux enjeux réglementaires de décarbonation des centres-villes.

Trois déclinaisons basées sur Renault Master seront commercialisées à partir de fin 2021 en Europe et accompagnées par une offre de stations de recharge et de fourniture d'hydrogène vert :

- Transport de marchandises en version Fourgon et en version Châssis cabine grand volume.

- Transport de personnes : version City bus.