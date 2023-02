Renault et Nissan vont investir 600 millions de dollars afin de produire 6 nouveaux modèles de véhicules en Inde

(Boursier.com) — Nissan et Renault annoncent qu'ils vont investir 600 millions de dollars afin de produire 6 nouveaux modèles de véhicules en Inde, parmi lesquels deux modèles électriques, un plan qui prévoit la création de jusqu'à 2.000 emplois.

Renault est devenu en 2022 la 3e marque électrifiée du marché des Véhicules Particuliers (VP) avec plus de 228.000 véhicules vendus (+12% vs 2021). Conformément à ses ambitions d'atteindre le mix le plus vert du marché européen à l'horizon 2025, avec plus de 65% de véhicules électrifiés dans le mix des ventes, Renault a accru sa part de ventes électrifiées de +9 pts par rapport à 2021.

La gamme e-Tech (électrique et hybride) représente désormais 39% des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2022, alors que la moyenne du marché se situe autour de 31%.