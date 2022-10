Renault et Nissan discutent autour de plusieurs points

(Boursier.com) — Réagissant aux dernières rumeurs de marché, le Groupe Renault et Nissan Motor confirment être actuellement engagés dans des discussions de confiance autour de plusieurs initiatives dans le cadre d'efforts continus pour renforcer la coopération et l'avenir de l'Alliance. Les discussions comprennent : un accord sur un ensemble d'initiatives stratégiques communes sur les marchés, les produits et les technologies ; l'intention de Nissan d'investir dans la nouvelle entité Renault EV qui soutiendra la stratégie Renaulution de Renault et sera l'une des étapes stratégiques de Nissan Ambition 2030 ; les sociétés continuent à apporter des améliorations structurelles pour assurer la pérennité des opérations et de la gouvernance de l'Alliance. Toute autre communication sera faite en temps voulu par les membres de l'Alliance, précisent les deux groupes dans un communiqué commun.