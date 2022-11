Renault et Geely signent un accord-cadre pour créer le leader des groupes motopropulseurs

(Boursier.com) — Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) (collectivement dénommés ci-dessous "Geely") et Renault Group ont signé un accord-cadre non contraignant visant à créer un nouveau leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques à haute efficience énergétique.

Avec cet accord-cadre, Geely et Renault Group détiendront chacun 50% des parts de la nouvelle société.

La nouvelle société sera un fournisseur mondial autonome, produisant des groupes motopropulseurs hybrides de nouvelle génération et développant des technologies décarbonées et à faibles émissions depuis cinq centres de 'R&D' mondiaux. Lors de son lancement, la nouvelle société devrait fournir plusieurs clients industriels, dont Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, ainsi que Nissan et Mitsubishi Motors Company. Le partenariat pourrait par la suite fournir des groupes motopropulseurs à d'autres constructeurs.

La nouvelle société devrait exploiter 17 usines mécaniques de groupes motopropulseurs sur 3 continents, employant un total de 19.000 personnes environ. Elle aura une capacité combinée de plus de 5 millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an pour servir plus de 130 pays et régions. Le portefeuille de produits de Geely et Renault Group combinés et l'empreinte géographique de la nouvelle société pourraient permettre de proposer des solutions pour 80 % du marché mondial de l'ICE.

L'annonce de cet accord coïncide avec le Capital Market Day de Renault Group à Paris, au cours duquel le groupe a présenté une série d'initiatives visant à accélérer sa transformation et présenter ses objectifs financiers à moyen terme.

Luca de Meo, CEO de Renault Group : "Alors que Renault Group accélère sa transformation avec Renaulution pour capter la valeur de l'ensemble de la nouvelle chaîne de valeur automobile, nous nous félicitons d'avoir conclu un accord pour un partenariat ambitieux avec Geely afin de continuer à développer les technologies pour moteurs thermiques et hybrides qui resteront des éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement automobile dans les décennies à venir. Nous serons en mesure de proposer des groupes motopropulseurs et des solutions électrifiées de pointe à de nombreuses marques automobiles dans le monde entier, ouvrant ainsi le potentiel de marché de cette technologie à faibles émissions."

Eric Li, président du groupe Geely Holding : "L'accord conclu aujourd'hui avec Renault Group permettra la création d'un leader mondial des technologies hybrides, afin de fournir des solutions avancées et à haute efficience énergétique aux constructeurs automobiles du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec Luca de Meo et son équipe Renault pour faire de ce partenariat une réalité. Cet accord repose sur notre engagement à tirer parti de l'expertise technologique et du portefeuille de marques de notre groupe afin de poursuivre notre parcours pionnier en matière de développement durable et de création de valeur, qui mène à l'excellence pour les consommateurs."

La nouvelle société pourra accueillir de nouveaux partenaires et actionnaires attirés par la possibilité de contribuer à la mise en place, dans le monde entier, d'écosystèmes à faibles ou zéro émissions.

Cet accord-cadre devrait déboucher sur une finalisation du projet en 2023. Plus d'informations sur la nouvelle entité devraient être communiquées au cours des prochains mois.