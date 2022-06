Renault et Atos lancent une solution inédite

(Boursier.com) — Renault et Atos lancent une solution de collecte de données industrielles baptisée ID@scale (Industrial Data @ Scale) "pour accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique et leur passage à l'industrie 4.0". La solution permet de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d'optimiser leur performance opérationnelle et la qualité des produits. Développée par le constructeur automobile et déjà déployée au sein de ses usines, ID@scale est désormais industrialisée, modularisée et commercialisée par Atos.

Grâce à cette solution, les données d'équipements industriels très divers (diversité de fournisseurs, générations, versions des firmwares, localisation mondiale...) sont normalisées dès la collecte puis contextualisées et mises à disposition dans le cloud. Elles permettent alors de corriger et améliorer les processus de production de façon immédiate ainsi que la qualité des produits. La facilité d'accès à ces données structurées grâce à des tableaux de bord et outils d'analyse facilite et accélère la création et le déploiement de toutes sortes de cas d'usage industriels (production, maintenance, qualité, énergies), incluant la stratégie 'zéro émission'. Avec ID@scale les entreprises peuvent fortement réduire leur consommation d'énergie en analysant et en optimisant par exemple l'énergie consommée dans les ateliers de fabrication.

Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale de Renault, les équipes d'ingénierie, digitales et informatiques ont développé cette solution inédite pour capter les données de ses installations industrielles. Pour chaque type de processus de fabrication, les données sont collectées et structurées de manière standardisée, permettant des applications très variées (fabrication, ingénierie, qualité, RSE, logistique). Aujourd'hui, cette solution est déployée à grande échelle au sein de 22 usines de Renault, avec plus de 7.500 équipements connectés avec des modèles de données standardisés pour une cinquantaine de processus de fabrication différents. Renault Group économise déjà 80 millions d'euros par an et ambitionne de déployer cette solution dans ses 35 usines soit 22.000 équipements à horizon 2023 et de générer une économie de 200 millions d'euros par an.

Atos vient renforcer et industrialiser la solution de Renault grâce à son portefeuille de technologies, de services et son expertise en conseil. La solution ID@scale bénéficie de l'offre Edge to Cloud de Atos, permettant d'analyser en temps réel de gros volumes de données industrielles complexes tout en les sécurisant depuis le Edge vers les plateformes Cloud, ainsi que d'optimiser l'inférence des modèles d'intelligence artificielle les plus complexes grâce à sa gamme de serveurs BullSequana Edge. La solution qui va continuer à évoluer est adaptée à tous types d'environnement, quels que soient le secteur industriel et déployer la solution 'as a service' partout dans le monde. Enfin, cette collaboration s'appuie sur les équipes de Conseil et service du groupe pour commercialiser, déployer et accompagner la solution 'as a service' dans le monde, avec un déploiement agile de nouveaux modèles de données en quelques semaines.