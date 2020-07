Renault : énorme perte semestrielle

(Boursier.com) — Perte record pour Renault. Le constructeur a essuyé un déficit net de 7,39 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, notamment pénalisé par la contribution négative de Nissan pour 4,8E MdsE. Le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 2 MdsE pour un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros, en repli de 34,3% et de 32,9% à taux de change et périmètre constants.

Le free cash-flow opérationnel de l'Automobile s'élève à -6,375 MdsE, notamment en raison de l'impact de la baisse de l'activité sur le besoin en fonds de roulement.

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la situation sanitaire, aussi bien pour l'Europe que pour les marchés émergents, le Groupe Renault estime ne pas être en mesure de donner une guidance fiable pour l'exercice. Par ailleurs, il confirme son objectif d'atteindre 600 millions d'euros de réduction de coûts cette année, soit 30% des économies attendues du projet de plan 2o22.

"Avec l'ensemble des équipes dirigeantes et les collaborateurs du groupe, nous nous mobilisons pour corriger notre trajectoire avec une stricte discipline qui ira au-delà de la réduction de nos coûts fixes", déclare Luca de Meo, nouveau DG de Renault. "Préparer l'avenir c'est aussi bâtir notre stratégie de développement, et nous y travaillons activement. J'ai toute confiance en la capacité du groupe à rebondir".