Renault : encore un peu de patience

(Boursier.com) — Ça avance ! Renault et Nissan Motor sont proches d'un accord final pour rééquilibrer leur alliance, alors que les pourparlers durent plus longtemps que prévu. Les entreprises travaillent en étroite collaboration et prévoient de finaliser les plans dans les semaines à venir, a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault, en marge d'un événement organisé à Paris lundi. "Les choses avancent et ce n'est pas une question de mois", a affirmé le patron du constructeur cité par 'Bloomberg', ajoutant que les dirigeants de Renault, de Nissan et de Mitsubishi ont eu une réunion productive au Japon la semaine dernière. "Nous travaillons, nous activons de nombreux projets ensemble".

Après près d'un an de discussions, les partenaires ont présenté un accord-cadre à Londres en février, qui prévoit que Renault réduise sa participation dans Nissan et que les entreprises poursuivent leur collaboration afin de développer une nouvelle gamme de modèles aux côtés de Mitsubishi. À l'époque, ils avaient déclaré qu'ils espéraient parvenir à des accords définitifs d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Le directeur général de Nissan, Ashwani Gupta, s'est fait l'écho des assurances de L.de Meo lors d'une interview accordée à 'Bloomberg' en affirmant que les négociations sont constructives.