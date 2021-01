Renault : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En hausse de 3,1% à 36,9 euros, Renault s'offre la tête du CAC40 au lendemain de la présentation de ses résultats commerciaux 2020. Dans un marché en recul de 23,8%, le Groupe Renault est parvenu à maintenir une part de marché de 26,1% (+0,2 point) en France avec 535.591 immatriculations. Fort de son leadership dans l'électrique et du lancement de sa nouvelle gamme de véhicules E-TECH hybrides et hybrides rechargeables, Renault prend la tête du marché des véhicules électrifiés (électriques + hybrides). ZOE double ses ventes et reste le véhicule électrique le plus vendu en France, avec 39.008 unités (+95,4%). Dacia se classe 3ème marque sur le marché des ventes de VP à particuliers tandis que Sandero demeure le véhicule le plus vendu à clients particuliers.

Le constructeur au losange est également soutenu ce mardi par une note de JP Morgan qui a revalorisé le dossier de 40 à 67 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'.