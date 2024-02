Renault en "discussions préliminaires" avec Volkswagen sur la future Twingo

(Boursier.com) — Le groupe Renault a confirmé ce lundi être en "discussions préliminaires" avec Volkswagen afin de partager l'architecture de la future Twingo... Il s'est également dit prêt à accueillir d'autres partenaires dans sa co-entreprise dédiée aux motorisations thermiques. "On est en train de discuter, de voir ce que ça donne", a expliqué le DG du constructeur français, Luca De Meo, lors d'une conférence de presse au Salon de Genève. Ce dernier a précisé que les discussions étaient à un "stade précoce", et a ajouté "rester ouvert à tout le monde qui veut utiliser cette plateforme."

Fidèle à sa stratégie de partenariats "tous azimuts", le groupe est en outre prêt à accueillir d'autres entreprises dans le périmètre de sa JV Horse-Geely dans les moteurs thermiques. "Je suis prêt, il faudra en parler avec nos collègues de Geely, à accueillir dans le périmètre de Horse, d'autres acteurs, notamment des gens qui pourraient nous permettre de construire un moteur complet sans avoir besoin de personne", a poursuivi Luca de Meo qui a évoqué la possibilité qu'un ou plusieurs équipementiers rejoignent le projet, notamment pour les composants où les fournisseurs se font rares, afin de maintenir une marge de manoeuvre suffisante sur l'ensemble de la chaîne de fabrication...

Offensive produit

Cette année, l'offensive produit avec 10 lancements et l'accélération de la réduction des coûts constitueront les leviers de la performance opérationnelle de Renault qui vise pour 2024 une marge opérationnelle d'au moins 7,5% et un free cash-flow supérieur à 2,5 milliards d'euros.

Cotation...

Renault va notamment lancer deux nouveaux véhicules 100% électriques avec Scenic E-TECH electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-TECH electric.

Chez Dacia, le nouveau Duster sera commercialisé à partir de mars, avant la nouvelle Dacia Spring 100% à l'été 2024, puis Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

Le groupe a annoncé par ailleurs disposer d'un portefeuille de commandes en Europe équivalent à 2,5 mois de ventes prévisionnelles...