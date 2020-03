Renault : DP World devient partenaire logistique de Renault F1 Team

(Boursier.com) — DP World et Renault F1 Team ont signé un accord faisant de DP World le partenaire logistique global et le partenaire titre de l'écurie, qui prendra le nom Renault DP World F1 Team à compter de la saison 2020.

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de DP World, Renault Sport Racing et Groupe Renault mettront à profit la plateforme marketing mondiale offerte par la F1 et exploreront conjointement les opportunités d'accroître l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement.

Leader mondial d'échanges commerciaux depuis 1972 à Port Rashid à Dubaï (Emirats Arabes Unis), DP World évolue rapidement en principal fournisseur de solutions logistiques pour les propriétaires de fret. Aujourd'hui, l'entreprise compte une équipe de plus de 50.000 personnes réparties sur plus de 150 sites à travers la planète. Avec son maillage stratégique de ports, parcs d'activités, centres logistique, zones économiques et services maritimes dans les marchés établis et à forte croissance du monde entier, DP World exploite un vaste réseau d'infrastructures interconnectées couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.