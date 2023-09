Renault domine nettement Stellantis en août en France

(Boursier.com) — Le marché automobile français confirme sa bonne dynamique en août. Selon les données de la Plateforme automobile (PFA), les immatriculations de voitures neuves dans l'Hexagone ont progressé de 24,28% en rythme annuel à 113.599 unités. Août a compté 22 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier. Sur l'ensemble des huit premiers mois de l'année, le marché enregistre une hausse de 16,62% avec 1.132.321 immatriculations.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a une fois de plus nettement surperformé en août avec des immatriculations domestiques en augmentation de 37,24% en rythme annuel. A l'inverse, Stellantis (Peugeot, Citroën, DS et Opel) a vu ses immatriculations progresser de 'seulement' 8,03% sur la période.