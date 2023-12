Renault do Brasil annonce un investissement de 350 ME pour la production d'un nouveau C-SUV

(Boursier.com) — Renault do Brasil a annoncé un investissement de 350 ME, pour la production d'un nouveau SUV du segment C sur la nouvelle plateforme modulaire du Groupe, comme Kardian. L'annonce a été faite le 4 décembre, depuis le complexe Ayrton Senna, à São José dos Pinhais dans l'État du Paraná, en présence du Vice-Président du Brésil, Geraldo Alckmin et Mme Lu Alckmin, le gouverneur de l'État du Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, l'ambassadeur de France au Brésil, Emmanuel Lenain, le maire de São José dos Pinhais, Nina Singer, le SVP Renault Group et CEO de la marque Renault en Amérique latine, Luiz Fernando Pedrucci, et Président de Renault do Brasil, Ricardo Gondo, ainsi que d'autres autorités.

Au cours de la visite du complexe Ayrton Senna, le Vice-Président du Brésil Geraldo Alckmin, a rencontré des employés et a visité le Mémorial Renault, un espace créé par la marque qui contient des véhicules Renault emblématiques et historiques pour célébrer les 25 ans de production dans le pays.

"Nous poursuivons la mise en oeuvre de l'International Game Plan 2027 élaboré par la marque Renault. Après la présentation de Renault Kardian, nous sommes heureux d'annoncer le lancement de ce deuxième produit positionné dans la gamme premium du segment, qui sera fabriqué au Brésil et exporté dans toute l'Amérique latine" a déclaré Luiz Fernando Pedrucci, SVP Renault Group et Président de la marque Renault en Amérique latine.

"Ce nouvel investissement porte l'investissement total dans notre site de production du Brésil à 850 ME depuis 2021, ce qui témoigne de la force de notre engagement dans ce pays" a déclaré Ricardo Gondo, Président de Renault do Brasil.

Les conditions consenties par l'État du Paraná ont pesé dans la balance pour ce nouveau cycle d'investissement, tout comme les accords en vigueur avec le Syndicat des métallurgistes de Grande Curitiba (SMC), qui représente les salariés de Renault do Brasil.

Le nouveau véhicule sera doté d'un moteur produit dans le complexe Ayrton Senna par Horse, entreprise dédiée au développement, à la production et à la fourniture de groupes motopropulseurs, hybrides à faible émission, comme annoncé la semaine dernière avec un investissement de 20 millions de dollars.