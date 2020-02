Renault : deuxième séance de hausse !

(Boursier.com) — Renault, qui est parvenu à se maintenir au-dessus de la barre des 30 euros, aligne une deuxième séance de rebond ce jeudi. L'actualité autour du constructeur automobile n'est pourtant toujours pas très porteuse puisque après avoir dégradé la note crédit du groupe au losange, Moody's a abaissé celle de son partenaire Nissan Motor d'un cran, soit de 'A3' à 'Baa1', avec une perspective qui reste 'négative'. L'agence explique que son choix "reflète la faible rentabilité de Nissan, qui tente de redresser ses activités aux États-Unis, son flux de trésorerie disponible négatif et les défis à relever pour stabiliser les relations avec Renault sous la houlette de la nouvelle équipe de direction". Quant à la perspective négative, elle reflète l'opinion de Moody's selon laquelle il existe une grande incertitude quant à la possibilité pour la firme nippone d'atteindre ses objectifs de rentabilité.

Citi a de son côté coupé sa cible de 30 à 20 euros tout en maintenant son opinion 'vendre'. La branche industrielle de Renault ne semble pas en mesure de générer un flux de trésorerie disponible, et les paiements de la banque et le resserrement du fonds de roulement ne sont que des remèdes à court terme, selon le courtier américain. Le rythme du programme de restructuration est trop lent, et l'incertitude quant à l'échelle, à la faisabilité et aux coûts associés risque de préoccuper les investisseurs, ajoute le courtier, en mettant en avant les dernières déclarations du gouvernement.

Malgré ce sursaut, Renault affiche un passif de près de 24% depuis le début janvier, de loin la plus mauvaise performance sur le CAC40.