Renault : deux jours de discussions importantes à Tokyo

(Boursier.com) — Les discussions entre Renault et les membres de l'alliance Nissan Motor et Mitsubishi Motors se poursuivent et il n'y a aucun blocage, a déclaré Jean-Dominique Senard. Le président du constructeur français, qui s'exprimait lors d'un événement à Tokyo avant deux journées de discussions qu'il a présentées comme "importantes" a souligné : "je suis heureux de travailler régulièrement avec mes amis et collègues de Nissan et Mitsubishi, renforçant, favorisant et développant l'alliance". Tout accord capitalistique sera dévoilé "en temps voulu", a ajouté Jean-Dominique Senard.

Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans Ampère.

Renault a annoncé la semaine passée une profonde réorganisation de son groupe. Le constructeur prévoit notamment de créer un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques et hybrides détenu pour moitié par le Chinois Geely et d'introduire en Bourse, d'ici fin 2023, son entité dédiée à l'électrique, dénommée Ampère.