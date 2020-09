Renault : début de séance volatil

(Boursier.com) — En tête du CAC40 à l'ouverture à la faveur d'un gain de 1%, Renault cède désormais 0,6% à 25 euros. Le constructeur bénéficie pourtant du soutien de Bernstein qui a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 30 euros.

L'alliance Renault-Nissan a par ailleurs annoncé hier soir la signature d'une lettre d'intention avec Uber autour de la mobilité électrique en Europe. Le groupe californien a pour objectif que 50% des kilomètres parcourus via sa plateforme dans sept capitales européennes (Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid et Paris) soient effectués à bord de véhicules 100% électriques d'ici 2025. Pour atteindre ce but, les chauffeurs Uber devraient avoir accès aux modèles Renault Zoe et Nissan Leaf.