Renault : débauche le directeur du design de Peugeot

(Boursier.com) — Groupe Renault annonce l'arrivée de Gilles Vidal (48 ans) au sein de l'équipe Design du Groupe à partir de novembre 2020. Il sera rattaché à Laurens van den Acker, directeur du design industriel et membre du Comité exécutif du Groupe Renault.

A ce propos, Laurens van den Acker a déclaré : Gilles a une connaissance approfondie de la création de marques fortes et attractives basées sur le design. Son expérience reconnue de tous, son sens de l'innovation et sa passion pour le design seront de réels atouts pour le Groupe Renault. Gilles a été une source d'inspiration pour beaucoup et je me réjouis de travailler avec lui pour relever les défis de la mobilité de demain .

Rappelons que Gilles Vidal était directeur du design de la marque Peugeot depuis 2010. Sous son impulsion, la marque a renouvelé son identité stylistique portant une montée en gamme incarnée par des modèles comme 3008 et 508. Au sein du Groupe PSA, il était aussi en charge des développements Experience Utilisateurs (UX) et Interfaces Utilisateurs (UI) et de la création de l'agence Peugeot Design Lab.

D'ailleurs, Gilles Vidal a effectué l'ensemble de sa carrière au sein du Groupe PSA. Il a démarré en 1996 chez Citroën, successivement au design extérieur et intérieur, puis en tant que responsable des Citroën C4 et C4 Picasso. Il se voit ensuite confier la réalisation des concept cars Citroën et la responsabilité de l'advanced design, avant de rejoindre la marque Peugeot en 2009.