Renault débauche Arnaud Belloni de chez Citroën

(Boursier.com) — Arnaud Belloni (53 ans) rejoint le groupe Renault à compter du 15 novembre. Arnaud Belloni viendra renforcer les équipes Sales & Marketing du Groupe, auprès de Luca de Meo, directeur général.

Précédemment, depuis 2015, Arnaud Belloni était directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde. Il a initié le nouveau positionnement de la marque et lancé les derniers modèles comme C3 et C5 Aircross. Il dispose d'une solide expérience dans le secteur automobile en France et à l'international construite chez plusieurs constructeurs.