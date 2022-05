Renault : de nouveaux partenariats pour améliorer la connectivité des véhicules

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'enrichissement de son catalogue d'applications, Renault a développé 4 nouveaux partenariats avec des éditeurs d'applications visant à améliorer l'expérience client à bord de ses nouveaux véhicules équipés d'OpenR Link, sa nouvelle interface d'info-divertissement connectée, intuitive et entièrement personnalisable.

Avec l'arrivée prochaine de Nouvelle Megane E-Tech électrique dans les concessions Renault en Europe, 4 nouvelles applications disponibles seront disponibles au téléchargement dans OpenR Link. Les liens vers le téléchargement de ces applications ainsi que les offres négociées exclusives seront affichés pour les utilisateurs dans l'application MY Renault. Les clients sont ensuite libres de choisir s'ils souhaitent télécharger le contenu pour l'afficher directement dans leur console multimédia au sein du véhicule.

Ainsi, EasyPark est destiné à améliorer l'expérience de conduite connectée en aidant les conducteurs à gérer et à payer leur stationnement sans avoir besoin d'une machine physique ou même d'un smartphone. L'application gratuite au téléchargement proposera également des coupons et des offres exclusives aux utilisateurs du service.

D'autre part, avec l'application gratuite "Radioplayer for Renault", les utilisateurs auront accès à des milliers de stations de radio, de webradios et de podcasts provenant des pays couverts par Radioplayer en Europe. Radioplayer leur permet un accès simple à l'ensemble de ces contenus en live et en replay ainsi qu'aux données associées.

Avec l'application Sybel, les conducteurs et passagers bénéficieront d'une expérience entièrement pensée pour un voyage en toute sérénité autour d'une large offre audio réunissant des milliers d'heures de podcasts, fictions et documentaires inédits, livres audio et histoires pour enfants. Ils auront aussi accès aux différentes fonctionnalités développées et conçues spécialement par les équipes de Sybel pour le voyage en voiture : playlists thématiques avec 3h de contenus préchargés, reprise de lecture quel que soit l'appareil où l'écoute. En plus de l'offre rassemblant les meilleurs programmes audios gratuits, les clients bénéficieront de 6 mois d'abonnement gratuit à Sybel+, l'offre payante proposant des contenus originaux et exclusifs.

Enfin avec l'application de navigation gratuite Vivaldi, les clients pourront regarder, acheter et naviguer depuis leur automobile et ainsi se divertir lors des temps d'attente de chargement électrique sans avoir à utiliser un smartphone ou une tablette. Pour garantir la sécurité, le navigateur s'utilise uniquement lorsque la voiture est garée. Avec cette application, les utilisateurs pourront notamment passer des appels vidéo, configurer l'accès aux applications Web les plus utilisées, accéder facilement aux services de streaming, synchroniser les données du navigateur en toute sécurité et bien plus encore.