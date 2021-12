Renault : Cyril Duault est nommé directeur de la stratégie de Mobilize

(Boursier.com) — A compter du 1er décembre, Cyril Duault est nommé directeur de la stratégie de Mobilize. Il sera membre du Comité de direction de Mobilize. Cyril Duault sera rattaché à Clotilde Delbos, directeur général de Mobilize, directeur général adjoint et directeur financier de Renault Group.

Comme directeur de la stratégie de Mobilize, Cyril Duault définira le plan stratégique de la marque en s'assurant de l'alignement des projets déployés avec les axes stratégiques. Il devra également développer les partenariats et l'écosystème des sociétés liées à Mobilize.

Rappelons que Mobilize est la 4e marque de Renault Group. Mobilize propose des services flexibles autour de la mobilité, de l'énergie et des données pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des entreprises, des villes et des territoires. Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize encourage une transition énergétique durable, conformément à l'objectif de Renault Group d'atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe, et à son ambition de développer la valeur de l'économie circulaire.