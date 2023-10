Renault : Croissance de 21% du chiffre d'affaires sur 9 mois grâce à une politique commerciale stricte et à l'offensive produits en Europe

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Renault ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport au 3ème trimestre 2022, en hausse de 13,8% à taux de change constants. Le Chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport au 3ème trimestre 20221, +11.3% à taux de change constants. Les ventes du Groupe sont en progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. La direction souligne la poursuite d'un effet prix élevé de 7,5 points sur le trimestre. Le carnet de commandes du groupe pointe à un niveau très sain en Europe de 2,5 mois de ventes prévisionnelles, à la fin septembre.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires du groupe est de 37,4 milliards d'euros, en hausse de 21,1% par rapport à la même période en 20221, +25,3% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 34,2 milliards d'euros, en hausse de 20,1% par rapport à la même période en 20221, +24,2 % à taux de change constants. Le ventes du groupe sont en hausse de 10,9% dans le monde et de 21,3% en Europe.

Les perspectives financières 2023 sont confirmées :

-marge opérationnelle du Groupe entre 7% et 8%;

-free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros;

Renault Group prévoit une marge opérationnelle du Groupe du 2nd semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6%.

"Renault Group réalise à nouveau une solide performance au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 13,8 % à taux de change constants. Nous sommes entrés dans le dernier trimestre de l'année avec confiance et confirmons l'amélioration de notre rentabilité au second semestre et au-delà, portée par notre offensive produit, ainsi que par les bénéfices de notre programme de réduction des coûts et de notre politique commerciale stricte axée sur la valeur.

En parallèle, nous avançons rapidement sur tous nos projets Révolution et ce trimestre a été très actif. Nous avons officiellement lancé Horse et signé l'accord de coentreprise avec Geely. Le détourage d'Ampère aura lieu en novembre et nous présenterons en détail sa stratégie lors d'un Capital Markets Day le 15 novembre prochain. Nous avons également annoncé le projet Flexis en collaboration avec Volvo Group et CMA CGM, qui va changer la donne pour relever les défis de l'électrification des véhicules utilitaires légers dans le secteur de la logistique urbaine. Nous construisons, jour après jour, notre entreprise automobile de prochaine génération. Enfin, suite à la signature des accords définitifs de l'Alliance en juillet, nous confirmons que la finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin de l'année, comme prévu. Cela apportera de la valeur ajoutée grâce à des projets opérationnels communs et offrira à Renault Group l'opportunité de redéployer de manière optimale une partie de son capital." a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.