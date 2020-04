Renault : cooptation de Joji Tagawa en qualité d'administrateur proposé par Nissan

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Renault, réuni ce jour sous la présidence de Jean-Dominique Senard, a coopté Monsieur Joji Tagawa, en qualité d'administrateur proposé par Nissan. Il remplace Yasuhiro Yamauchi, démissionnaire le 23 avril 2020, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée générale 2022. L'Assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2020 sera appelée à ratifier la cooptation de Monsieur Joji Tagawa.

Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'administration, a déclaré : "En mon nom et au nom du Conseil d'administration, je remercie Monsieur Yasuhiro Yamauchi pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil d'administration, en tant qu'administrateur représentant Nissan et membre du Comité de stratégie. Je salue également l'arrivée de Monsieur Joji Tagawa au sein de notre Conseil pour poursuivre la bonne dynamique des relations entre les partenaires de l'Alliance."

Le Conseil d'administration a, par ailleurs, tenu compte de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 pour décider, en application des dispositions de l'Ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, que l'Assemblée générale des actionnaires convoquée le vendredi 19 juin 2020 à 15h00 se tiendra hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer.

Les détails relatifs à la participation des actionnaires à cette Assemblée générale à huis clos seront précisés dans la documentation habituelle de l'Assemblée générale qui sera disponible sur le site Internet de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique du site Internet dédiée à l'Assemblée générale pour connaître toutes les informations à jour sur les modalités de tenue de l'Assemblée générale et d'exercice de leurs droits.

Biographie de Joji Tagawa

Joji Tagawa est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Keio au Japon. Il a rejoint la société Nissan Motor Co. en 1983. Au sein de la direction financière, il a occupé divers postes de direction au niveau des relations publiques mondiales et des relations investisseurs. En avril 2006, Joji Tagawa a été nommé directeur d'exploitation, responsable des départements finances et relations investisseurs. Il a été nommé Corporate Vice-President de Nissan Motor Co., Ltd, responsable du département des relations investisseurs et du département fusions et acquisitions en avril 2014 et est Senior Vice-President depuis décembre 2019.