Renault / Constellium / ESI Group accélèrent dans la transition automobile de l'acier vers l'aluminium

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Constellium SE annonce le lancement d'une nouvelle initiative de R&D en France, le projet ISA3, en partenariat avec le Groupe Renault, ESI Group, l'Institut de Soudure et l'Université de Lorraine. Ce projet de près de 7 millions d'euros permettra de concevoir des solutions légères, recyclables et économiques en aluminium pour le marché automobile.

Le projet ISA3 vise à favoriser le développement des véhicules légers en accélérant la transition des constructeurs automobiles de l'acier vers l'aluminium. Le projet se concentrera sur les alliages et les solutions permettant le recyclage en boucle fermée. Le projet ISA3 se concentrera sur la conception et le développement de portes automobiles en aluminium qui seraient 15% plus légères que les solutions aluminium moyennes actuelles, d'une production plus efficace et recyclables à toutes les étapes de leur cycle de vie.

Ce partenariat avec un client stratégique nous permet d'explorer des solutions qui peuvent s'appliquer à une large gamme de véhicules et auront des avantages à la fois environnementaux et économiques , déclare Jack Clark, Vice-Président Senior en charge de la qualité et Directeur technique. De plus, travailler avec nos partenaires sur le recyclage en fin de vie est une opportunité passionnante de réduire l'impact environnemental de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en aluminium automobile . Patrice Belliard, Expert Produits Plats du Groupe Renault, ajoute : Nous devons réduire les coûts du kilo gagné sur les pièces automobiles et encore plus sur les pièces en aluminium. Le projet ISA3 vise à réduire de moitié le prix du kilo gagné sur des portes en aluminium. Ceci est primordial pour continuer à alléger en utilisant l'aluminium dans le futur

Ce projet devrait durer jusqu'en 2023. Il est partiellement financé par Bpifrance.

Rappelons que Constellium est l'un des principaux fournisseurs de services complets de solutions en aluminium laminé et extrudé pour le marché automobile mondial. Le groupe aide à concevoir des véhicules plus légers, plus solides et plus sûrs pour offrir des performances supérieures, des émissions réduites, une meilleure économie de carburant et une plus grande autonomie. Avec une offre de produits qui comprend des solutions pour les fermetures, les composants structurels, les systèmes de gestion des accidents, les boîtiers de batterie, les pièces décoratives et les échangeurs de chaleur, l'aluminium Constellium permet une mobilité avancée.