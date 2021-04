Renault conclut un partenariat stratégique avec Iberdrola

Renault conclut un partenariat stratégique avec Iberdrola









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault Group et Iberdrola ont signé un accord de partenariat stratégique destiné à lancer des projets permettant de réduire les émissions de CO2 de la consommation énergétique de Renault en Espagne et au Portugal.

Dans le cadre de cet accord, Iberdrola fournira à Renault de l'énergie verte à long terme, mettra en oeuvre des solutions d'électrification de la chaleur et d'efficacité énergétique, analysera des projets d'énergies renouvelables sur site, ainsi que l'électrification de la mobilité et l'utilisation de batteries de seconde vie. Iberdrola devient le fournisseur d'énergie renouvelable de Renault, pour 100 % de la consommation énergétique du constructeur en Espagne.

L'analyse et la conception de solutions de mobilité et de recharge électriques sont également envisagées, pour un usage interne par les flottes propres des usines et pour la recharge connectée (véhicules des employés, entreprises tierces et clients finaux). Dans le cas de la recharge connectée, ces solutions seront intégrées et proposées dans le cadre du processus ZE READY TO CHARGE développé par Renault Group.

Cet accord prend une mesure ferme pour contribuer à l'objectif international du Groupe de réduire de moitié les émissions produites par ses usines dans le monde entier d'ici 2030. Ce partenariat, qui porte sur les 3 prochaines années, permettra à Renault Group de travailler à son objectif d'empreinte "Zéro Carbone", inscrit dans son plan stratégique 'Renaulution', à travers entre autres l'utilisation d'électricité verte dans ses usines et l'utilisation du Big Data dans la gestion de l'efficacité énergétique. Cet accord renforce sa stratégie de leadership en matière d'électrification et montre comment la décarbonation contribue à rendre le Groupe plus compétitif et plus résilient. Iberdrola, pour sa part, renforce son rôle actif dans la stratégie de décarbonisation de l'industrie et de l'économie.

Une fois l'accord signé, Ignacio Galán et de Jose Vicente de los Mozos ont visité les installations où sont assemblées les batteries des véhicules hybrides Renault E-TECH produits à Valladolid et Palencia. Ils ont également visité la chaîne de montage de l'usine de carrosserie et d'assemblage où est produit Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid. Enfin, ils ont visité le Centre R&D&I de Valladolid qui, dans le cadre du plan stratégique Renaulution, sera responsable de tous les nouveaux produits électrifiés qui seront fabriqués dans les usines espagnoles.