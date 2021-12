Renault conclut un nouvel accord social : Re-Nouveau France 2025

(Boursier.com) — Les organisations syndicales représentatives -CFE-CGC, CFDT et FO- et la Direction de Renault ont signé, le 14 décembre, un accord social pluriannuel pour la France. Cet accord -fruit de plusieurs mois de négociations et intitulé "Re-Nouveau France 2025"- s'appliquera sur la période 2022-2024. Il témoigne de l'engagement fort de Renault Group d'ancrer en France les activités d'avenir industrielles et de recherche et développement sur la mobilité électrique, la connectivité, l'hydrogène et le numérique.

9 nouveaux véhicules en France

Selon les termes de l'accord, Renault Group attribuera 9 nouveaux véhicules en France, dont une majorité 100% électrique, avec l'ambition de produire plus de 700.000 véhicules/ an dans l'Hexagone.

Le Groupe affectera ainsi au pôle Renault ElectriCity : Mégane E-TECH Electric, la future Renault 5 électrique, la version électrique de Nouveau Kangoo, un projet de SUV électrique et un projet de nouveau véhicule en cours de définition. L'usine de Dieppe produira un nouveau véhicule Alpine et celle de Sandouville le Nouveau Trafic électrique. L'usine de Batilly accueillera le remplaçant de Master ainsi qu'un véhicule partenaire.

Le futur moteur électrique 100 kW et l'ensemble de sa chaîne de valeur sont affectés à l'usine de Cléon tandis que Le Mans recevra des activités châssis liées à ces nouveaux véhicules.

En cohérence avec le plan stratégique Renaulution, l'accord prévoit, par ailleurs, que les sites d'ingénierie en France concentrent l'ensemble des compétences pour concevoir les véhicules électriques et connectés, ainsi que les services de mobilité du futur.

2.500 recrutements sur 3 ans

Enfin, dans le cadre de cet accord et pendant toute sa durée, Renault Group s'engage à ne pas fermer les sites industriels, logistiques, pièces et accessoires du périmètre de l'accord ainsi que les sites techniques d'ingénierie de Lardy et d'Aubevoye.

Parallèlement, Renault Group réduira de moitié d'ici à 2025 son empreinte immobilière tertiaire en Île-de-France, ceci pour tenir compte des nouvelles pratiques de travail.

Pour être au rendez-vous de la mobilité de demain, le groupe doit acquérir de nouvelles compétences et engage 2.500 recrutements en France répartis sur les 3 années de l'accord, dont 2.000 dans les usines et 500 dans les fonctions ingénierie et tertiaire, tout en poursuivant la politique jeunes.

Le groupe prévoit également 10.000 parcours de formation et reconversion pour développer les compétences des salariés vers la nouvelle chaîne de valeur de l'industrie automobile, notamment via la ReKnow University qui rassemblera plusieurs campus en France.

L'entreprise continue également l'adaptation de ses effectifs et procédera d'ici à la fin de l'accord à 1.700 départs, sur le principe du volontariat, dans l'ingénierie et les fonctions supports.

Cadre de travail et rétribution motivantes

Pour appuyer ses ambitions, Renault Group ajustera et harmonisera l'organisation du temps de travail afin de renforcer durablement la performance de l'entreprise. Pendant la durée de l'accord le Groupe s'engage à maintenir des négociations sur les salaires chaque année, en cohérence avec le marché en France et la situation financière de l'entreprise.

En outre, une négociation sera ouverte au 1er semestre 2022 sur un dispositif triennal d'intéressement reposant sur la performance du groupe et la performance locale des établissements.

Les partenaires sociaux se sont également engagés à ouvrir, au plus tôt fin 2022, des réflexions sur la qualité de vie au travail ainsi que des discussions paritaires sur la santé et la prévoyance afin de moderniser les dispositifs existants.

A travers cet accord structurant "Re-Nouveau France 2025", Renault Group entend faire de la France "le centre stratégique et industriel de ses activités porteuses d'avenir, permettant de renforcer le groupe dans son pays racine, de contribuer à sa transformation et de porter toute la filière française vers la nouvelle chaîne de valeur de l'industrie automobile".