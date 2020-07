Renault : Citi dope le titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault pointe dans les premières positions du CAC40 ce jeudi matin à la faveur d'un gain de 3,3% à 24,7 euros. Le flux acheteur sur le constructeur automobile est à relier à une note de Citigroup qui est passé de 'vendre' à 'achat à haut risque' sur le titre tout en portant son objectif de 15 à 32 euros. Le broker américain affirme que les investisseurs sous-estiment la demande latente de voitures en Europe, alors que les nouvelles mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus s'atténuent.

La reprise du marché automobile européen en juin a été surprenante ; les conditions actuelles de "choc de l'offre" - observées pour la dernière fois en 1979-80 - indiquent une "forte reprise" possible. En outre, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, qui ont enregistré les plus fortes baisses de ventes au cours du deuxième trimestre, pourraient réaliser les meilleures performances au cours du troisième trimestre. Concernant plus précisément Renault, le conseil 'achat à haut risque' est dû à la faible génération de liquidités du groupe et à sa vulnérabilité en cas d'inversion des ventes.