Renault : Citi assomme le titre

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Renault décroche de 3,2% à 37,7 euros à l'ouverture du marché parisien. Un flux vendeur à relier à une note de Citigroup qui a dégradé le titre du constructeur automobile à 'vendre' tout en coupant son objectif de cours de 52 à 30 euros. Selon le broker, les attentes du consensus sur les volumes du marché sont trop élevées pour 2020. Il considère que les bilans de Daimler et de Renault sont "clairement" risqués compte tenu de la situation du secteur et de la faible génération de liquidités. Les deux entreprises risquent de réduire leurs dividendes et de potentiellement lever des capitaux.

Concernant plus précisément Renault, Citi affirme que le marché n'a pas encore pris conscience de "l'énormité des défis" auxquels le groupe est confronté. La firme est plus vulnérable à la volatilité des volumes de voitures en raison de son modèle économique intégré verticalement.