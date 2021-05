Renault cherche un repreneur pour la Fonderie de Bretagne

(Boursier.com) — Renault a officiellement engagé la recherche d'un acquéreur pour la Fonderie de Bretagne. Une annonce guère au goût des salariés, vent debout contre ce projet depuis plusieurs semaines.

Mael Le Goff, leader de la CGT à la Fonderie de Bretagne affirmait hier à 'France Bleu' : "on entame notre troisième semaine de lutte, rien ne se passe. La direction Renault continue à tracer son chemin en voulant se séparer de la Fonderie de Bretagne, elle doit l'officialiser aujourd'hui à travers le CSE qui doit se tenir. Nous, on ne veut pas de ce CSE, on veut rester dans le groupe Renault".

Dans un communiqué diffusé ce matin, le constructeur automobile explique avoir "conscience des incertitudes partagées par les salariés du site et réaffirme sa détermination à chercher un acquéreur viable économiquement et en capacité de maintenir l'activité et les emplois de la Fonderie de Bretagne de façon pérenne et à accompagner les salariés dans cette transition. Il est vital pour l'avenir du site de mettre fin à la situation de blocage et de permettre la reprise des activités dès lors que les conditions de sécurité seront réunies. Ce processus doit se poursuivre dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes".