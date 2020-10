Renault bondit dans une actualité chargée

Renault bondit dans une actualité chargée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault se distingue en matinée à Paris à la faveur d'un gain de plus de 4% à 23,7 euros. L'actualité autour du constructeur au losange est fournie en cette fin de semaine puisqu'outre la première hausse de l'année des immatriculations sur le marché européen en septembre, le constructeur a dévoilé hier soir ses prochains modèles 100% électrique.

Renault a notamment présenté un concept car électrique préfigurant la future Mégane ainsi que la Dacia Spring Electric. La future Mégane, dont la version définitive sera dévoilée en 2021, inaugure chez Renault la plateforme électrique CMF-EV de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi installée dans l'usine de Douai.

Découvrez MEGANE eVISION. Une réinvention pour une infinité de nouvelles expériences. ?️?#FutureOfCars #RenaultEWAYS Plus d'informations ici : https://t.co/4lx49Tchvr pic.twitter.com/t6X3FdjLOb — Renault France (@renault_fr), via Twitter

"Il y a l'idée de recentrer Renault et d'arriver dans quelques années avec une offre assez puissante sur le segment C, et de capitaliser sur notre leadership dans l'électrique", a déclaré à la presse Luca de Meo. "On va aussi essayer dans le process de reconnecter Renault avec son histoire et ses produits iconiques, et on va utiliser cela comme levier de retournement", a ajouté l'ancien patron de Seat.