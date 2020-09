Renault : au rebond, Luca de Meo dévoile sa stratégie

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault s'offre un copieux rebond ce jeudi, en hausse de 4,8% à 23,8 euros. De quoi mettre fin à six séances consécutives passées dans le rouge. Le nouveau boss du constructeur au losange affiche ses ambitions. Dans un entretien accordé au 'Point', Luca de Meo dévoile une réorganisation du groupe autour de quatre marques avec l'objectif de gagner en rentabilité. "J'ai décidé d'organiser le groupe Renault autour de quatre marques et non plus par zones géographiques. Il y aura la marque Renault, que je gérerai en direct, mais aussi Alpine, Dacia, et une marque inédite en charge des nouvelles mobilités... Il y aura un patron par marque. Cela va nous permettre d'être plus focalisé sur le client", explique l'ancien directeur général de Seat.

"Le gros sujet, c'est évidemment le positionnement de Renault (...). Je suis convaincu que l'âme de Renault est dans ses racines françaises. Cette marque a toujours été plus créative que les autres, c'est dans sa culture. Elle doit jouer la modernité et l'innovation. Renault peut incarner la nouvelle vague de l'industrie automobile".

Quant au bas de bilan, le dirigeant fait part de sa volonté de "passer d'une politique de volumes à celle de la valeur. Ce sont les marges qui permettent d'investir et de se développer". Pour cela, Luca de Meo estime que "Renault doit se développer sur les segments de véhicules plus rémunérateurs que les petites voitures". Il cite l'exemple de PSA qui a su développer la 3008, la 5008 et les Citroën Aircross.