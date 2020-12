Renault : au rebond, Kepler Cheuvreux en soutien

(Boursier.com) — Pénalisé hier par une dégradation de Bank of America, Renault remonte de 4% à 36,6 euros ce mercredi, en tête du CAC40. Le constructeur au losange bénéficie cette fois d'une note favorable de Kepler Cheuvreux qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'acheter' tout en portant son objectif de 30 à 50 euros. Si la société a enregistré le 'pire semestre' de son histoire cette année, des marchés finaux plus favorables, des réductions de coûts agressives, une dynamique de produits et le nouveau plan stratégique que le PDG doit dévoiler dans les prochaines semaines devraient rendre 2021-2022 "nettement meilleurs". Le courtier s'attend à ce que la nouvelle stratégie définisse un "repositionnement clair de la marque" avec une concentration sur les points forts du groupe tels que les véhicules électriques. Une confirmation de l'engagement envers l'alliance avec Nissan est également anticipée.