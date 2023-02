Renault : au plus haut depuis deux ans !

(Boursier.com) — Au plus haut depuis près de deux ans, Renault s'adjuge 4,7% à 41 euros, au lendemain de l'annonce de la refonte de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Si la plupart des détails fournis hier étaient déjà connus, Oddo BHF ('surperformer') explique que la priorité d'hier était de mettre en avant la relance opérationnelle de l'Alliance à travers de nouveaux projets communs. L'analyste retient avant tout une volonté de tirer profit des bases industrielles existantes (Amérique du Sud, Inde, Europe) et des atouts des différents partenaires (segments produits, technologies) pour étendre leur couverture du marché et leur positionnement de manière rentable et à moindre coût.

Ce principe même de l'Alliance, i.e. maximiser les commonalités, avait été de fait mis en sommeil depuis plusieurs années et il était donc crucial de redonner cette impulsion. L'exécution sera néanmoins clé sur cet aspect et il semble probable que les investisseurs ne seront prêts à valoriser les synergies potentielles que lorsque celles-ci se matérialiseront, c'est-à-dire à partir de 2025 pour l'essentiel...

Alors que la valorisation retenue pour Ampere reste une des interrogations principales, les analystes de Barclays estiment que Renault devrait procéder à une importante augmentation de capital au moment de son introduction en bourse. Une valorisation de 7,5 milliards d'euros pour l'unité est jugée 'non déraisonnable'. La valorisation d'Ampere sera décidée par le marché, a indiqué lundi Luca de Meo lors de la présentation de l'Alliance. L'IPO d'Ampere à Paris doit avoir lieu plus tard dans l'année, en fonction des conditions de marché.