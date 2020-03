Renault : au plus bas depuis 2009

Renault : au plus bas depuis 2009









Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault s'effondre de 20% à 13,4 euros en milieu de matinée à Paris, au plus bas depuis le début de l'année 2009. Le constructeur automobile, dont la capitalisation boursière a fondu de plus de 60% depuis le premier janvier, pèse désormais moins de 4 milliards de dollars. Un porte-parole du groupe a annoncé hier que deux usines espagnoles de Renault, à Valladolid et Palencia, cesseront de produire ce lundi et mardi faute d'approvisionnement en pièces détachées. "Hier, nous n'avions pas de problème et maintenant, nous devons arrêter pendant deux jours à partir de lundi à Palencia et Valladolid", a-t-il dit, expliquant que la chaîne d'approvisionnement a subi des perturbations en Catalogne.