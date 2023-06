Renault : arguments à l'appui

(Boursier.com) — Alpine a confirmé hier au cours d'une présentation très médiatisée ses ambitions de croissance et de développement à l'international : un objectif de chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards d'euros en 2030, et l'équilibre financier en 2026.

La marque développera sa propre plateforme haute performance (APP) pour ses futurs véhicules sportifs 100% électriques. Elle vise la neutralité carbone de sa production en 2030.

Alpine annonce pour 2030 une gamme de 7 modèles dont un futur cabriolet et la nouvelle A310, tous deux développés sur cette plateforme.

"À la pointe de l'innovation et du sport automobile, Alpine va continuer à développer son image sportive comme en endurance avec sa propre hypercar dès 2024... En F1, Alpine s'associe à de nouveaux investisseurs pour accélérer la croissance de son écurie avec l'arrivée au capital d'Alpine Racing Ltd (Royaume Uni) de : Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments". Pas encore assez pour inspirer Goldman Sachs qui reste neutre sur le dossier Renault avec un objectif de cours de 39 euros. Le titre est en hausse de 1% ce mardi à 36 euros en bourse de Paris.