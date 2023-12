Renault : Alpine annonce le closing de la prise de participation de 24% du capital d'Alpine Racing Ltd par un groupe d'investisseurs pour 200 ME

(Boursier.com) — Renault Group et Alpine annoncent le closing de l'opération annoncée le 26 juin 2023, qui consiste en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd (basée en Angleterre) par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%, visant à soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.

La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite de cet investissement qui permettra à Alpine de développer son image en Formule 1 à l'échelle mondiale et dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising.

Le 17 octobre 2023, Otro Capital a annoncé l'arrivée d'athlètes et d'investisseurs sportifs internationaux, vainqueurs de championnats dans son groupe d'investisseurs qui comprend RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments. L'arrivée de ces investisseurs de premier plan renforce le partenariat stratégique entre Otro et Alpine F1, combinant une expertise dans différents domaines de l'écosystème sportif et permettant à Alpine F1 d'atteindre de nouveaux fans :

Patrick Mahomes, quart-arrière des Chiefs de Kansas City, deux fois MPV de la NFL et deux fois MVP du Super Bowl.

Travis Kelce, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, huit fois consécutif au ProBowl de la NFL et deux fois champion du Super Bowl.

Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un championnat majeur de golf et actuellement classé 2 au monde. Rory a investi par l'intermédiaire de Symphony Ventures Capital, un partenariat qui soutient les entreprises innovantes dans les domaines de la santé, de la technologie et du sport.

Anthony Joshua, médaillé d'or olympique de boxe et deux fois ancien champion du monde unifié des poids lourds.

Trent Alexander-Arnold, footballeur international anglais et champion de Premier League avec le Liverpool FC (Royaume-Uni).

Juan Mata, joueur de football professionnel, vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro avec l'équipe nationale espagnole. Ancien joueur de Manchester United et de Chelsea. Cofondateur de l'organisation Common Goal.

Roger Ehrenberg, fondateur d'Eberg Ventures, investisseur dans les Marlins de Miami et le Real Salt Lake.