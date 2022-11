Renault/Airbus : ensemble pour développer la batterie du futur

(Boursier.com) — Renault et Airbus ont signé un accord de recherche et développement "pour répondre aux besoins d'électrification des deux entreprises, en améliorant leur gamme de produits respective".

Ce partenariat permettra à Airbus de faire mûrir les technologies associées aux futurs avions hybrides-électriques et sera détaillé lors de l'Airbus Summit qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre.

Les équipes d'ingénieurs d'Airbus et de Renault Group uniront leurs forces pour faire évoluer les technologies liées au stockage de l'énergie, qui reste l'un des principaux obstacles à l'autonomie des véhicules électriques. La collaboration portera notamment sur les briques technologies liées à l'optimisation de la gestion de l'énergie et à l'amélioration du poids des batteries, et permettra d'étudier les meilleures options pour doubler la densité énergétique des batteries à l'horizon 2030, en passant de cellules actuelles chimiques (lithium-ion avancé) à des conceptions entièrement solides.

Le travail conjoint portera également sur le cycle de vie complet des futures batteries, de la production à la recyclabilité, afin de préparer l'industrialisation de ces futurs modèles de batteries tout en évaluant leur empreinte carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie.